Рубио и Ван И обсудили подготовку визита Си Цзиньпина в США

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили подготовку запланированного на сентябрь визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Переговоры состоялись в Маниле на полях встречи глав МИД стран АСЕАН, передает South China Morning Post.

По словам американского госсекретаря, стороны рассмотрели возможные направления сотрудничества, которые могут создать основу для успешных переговоров лидеров двух стран.

«Нам необходимо определить, какие именно это области, чтобы заложить основу для очень позитивного визита. Мы много говорили об этом», — заявил Рубио.

Он отметил, что между Вашингтоном и Пекином по-прежнему сохраняются разногласия, однако обе стороны намерены работать над их урегулированием и искать возможности для сотрудничества.

Ван И, в свою очередь, подчеркнул важность выполнения договоренностей, достигнутых лидерами двух государств. По его словам, необходимо устранять препятствия в двусторонних отношениях и обеспечивать практическую реализацию достигнутого консенсуса.

Помимо подготовки визита Си Цзиньпина, дипломаты обсудили ситуацию в Южно-Китайском море, в том числе недавний инцидент между Китаем и Филиппинами в районе Второй отмели Томаса, конфликт между США и Ираном, а также возможные поставки американского вооружения Тайваню.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке стороны также затронули вопросы глобального судоходства по международным водным путям. Китай выступает против каких-либо ограничений, способных повлиять на свободу судоходства.

Рубио также сообщил, что Вашингтон продолжает внутренний анализ возможных поставок оружия Тайваню с учетом собственных запасов и производственных возможностей американской оборонной промышленности.