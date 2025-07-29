Рубль обвалился на казахстанской бирже
Итоги торгов 29 июля.
Сегодня, 17:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
77Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранной валютой, передает BAQ.KZ.
В 15:30 были зафиксированы следующие средневзвешенные курсы:
- Доллар США поднялся на 0,11 тенге, достигнув 542,03 тенге
- Российский рубль снизился на 0,19 тенге, установившись на отметке 6,61 тенге
- Китайский юань утром прибавил 0,12 тенге, достиг 75,66 тенге
В обменных пунктах предлагаются следующие условия:
- Доллар: покупка/продажа — 542,7–545,3 тенге
- Евро: 627,5–632,5 тенге
- Рубль: 6,57–6,69 тенге
Самое читаемое
- Акимат СКО озвучил список школ, которые закроют в 2025 году
- Жена бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, есть погибшие
- Почему трясет Казахстан: сейсмолог назвал возможные причины землетрясения в ВКО
- Горячее масло пролили на спину сотрудницы в ресторане Shaurma Food
- Медики сообщили о состоянии жены и сына Шавката Рахмонова после ДТП