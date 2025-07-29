  • 29 Июля, 18:20

Рубль обвалился на казахстанской бирже

Итоги торгов 29 июля.

Сегодня, 17:42
АВТОР
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unsplash Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранной валютой, передает BAQ.KZ.

В 15:30 были зафиксированы следующие средневзвешенные курсы:

  • Доллар США поднялся на 0,11 тенге, достигнув 542,03 тенге
  • Российский рубль снизился на 0,19 тенге, установившись на отметке 6,61 тенге
  • Китайский юань утром прибавил 0,12 тенге, достиг 75,66 тенге

В обменных пунктах предлагаются следующие условия:

  • Доллар: покупка/продажа — 542,7–545,3 тенге
  • Евро: 627,5–632,5 тенге
  • Рубль: 6,57–6,69 тенге

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