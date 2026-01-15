Инфляция в Казахстане по итогам 2025 года составила 12,3%, при этом основное ценовое давление сформировали продукты питания, услуги здравоохранения и жилищный сектор. На встрече с журналистами представители Национального аналитического центра представили обзор итогов социально-экономического развития Казахстана и ключевых факторов инфляции за 2025 год, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Наибольший вклад в рост цен внесли продукты питания — +5,2 процентного пункта. Существенное влияние также оказали услуги здравоохранения (+1,5 п.п.) и жилищные услуги (+1,2 п.п.). В целом продовольственные товары подорожали на 13,5%, непродовольственные — на 10,5%, платные услуги — на 9,3%.

На фоне сохраняющегося инфляционного давления Национальный Банк Республики Казахстан сохранил базовую ставку на уровне 18,0% с коридором ±1 п.п.

Представители НАЦ отмечают, что среди причин такого решения — двузначная инфляция, ускорение роста цен на продовольствие, устойчиво высокий спрос, превышающий возможности предложения, а также вторичные эффекты тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ, сопровождаемые ростом инфляционных ожиданий.

При этом инвестиционная активность в экономике оставалась высокой.

За январь–ноябрь 2025 года объем инвестиций в основной капитал достиг 18,5 трлн тенге, увеличившись на 13,3% в годовом выражении.

Основным источником финансирования стали собственные средства бизнеса — 62,7%.

Еще 22,6% пришлось на бюджетные средства, 4,3% — на банковские кредиты и 10,4% — на прочие заемные источники.

Отдельное внимание в обзоре НАЦ уделено причинам ускорения инфляции. Как оказалось, существенную роль сыграли внешние факторы — импортируемое давление на продовольствие, изменения мировых цен и валютный канал через колебания российского рубля. Ослабление и волатильность рубля усиливали инфляционные ожидания и передавались в экономику Казахстана через торговые связи и динамику курса тенге.

Среди внутренних факторов отмечены непродуктивные посредники в цепочках поставок и сохранение "серых" схем оборота. Такие практики не создают дополнительной стоимости, но закрепляют маржу и повышают конечные цены на социально значимые товары, включая продовольствие, уголь и ГСМ. Высокая доля ненаблюдаемого оборота снижает прозрачность ценообразования и формирует дополнительные инфляционные надбавки.

В совокупности внешнее ценовое давление и внутренние структурные перекосы остаются ключевыми источниками инфляционных рисков для экономики Казахстана, определяя необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики и системных мер по "очистке" товарных рынков.