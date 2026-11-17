Уникальные изделия из войлока, дерева, кожи и национальные украшения могут найти покупателей далеко за пределами родного села или города. В Казахстане запустили маркетплейс SHEBER, который призван помочь ремесленникам выйти на общенациональный рынок без посредников и комиссий. Теперь мастера Восточного Казахстана тоже могут превратить свое увлечение в полноценный канал продаж.

Проект запустила Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Региональная палата предпринимателей ВКО уже приглашает местных ремесленников присоединиться к платформе.

Для многих мастеров проблема заключается не в отсутствии интересных изделий, а в том, чтобы о них узнали потенциальные покупатели. Даже самые необычные работы из дерева, войлока или кожи нередко остаются в пределах небольшого местного рынка. SHEBER должен помочь изменить эту ситуацию, предоставив продавцам доступ как к обычным покупателям, так и к корпоративным заказчикам по всему Казахстану.

У платформы есть несколько привлекательных условий: размещение товаров бесплатное, комиссия с продаж не взимается, а деньги за покупки поступают напрямую продавцу.

Впрочем, стать участником маркетплейса сможет не каждый желающий. Платформа ориентирована именно на производителей изделий ручной работы. Для регистрации необходимо иметь ИП или ТОО, собственную мастерскую на территории Казахстана, фотографии своих изделий и банковский счет, не находящийся под арестом. Перепродажа чужой продукции, а также промышленная и импортная продукция не допускаются.

Сам процесс регистрации полностью цифровой. Мастеру нужно скачать приложение SHEBER, заполнить информацию о себе и товарах, после чего дождаться проверки модератора. После одобрения заявки и подключения интернет-эквайринга можно приступать к продажам.

Где скачать SHEBER:

Особенно актуальным проект может оказаться для ремесленников из отдаленных населенных пунктов Восточного Казахстана. География больше не должна ограничивать возможности мастера: продавать изделия можно будет покупателям из разных регионов страны, не открывая магазин и не организуя собственную торговую сеть.

Палата предпринимателей ВКО приглашает местных мастеров воспользоваться новой площадкой. Специалисты организации готовы проконсультировать по вопросам регистрации и подключения.