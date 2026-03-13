Рудненская ТЭЦ увеличит мощность на 30 МВт, здесь завершается монтаж нового котлоагрегата, передает BAQ.KZ.

В рамках мониторинга прохождения текущего отопительного периода и подготовки к предстоящей ремонтной кампании Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев посетил энергетические объекты Костанайской области.

Председатель ознакомился с ходом реконструкции Рудненской ТЭЦ. В настоящее время завершается монтаж котла №1 и проводится замена генератора турбины №3. Монтаж котла планируется завершить до конца текущего месяца, с апреля по июнь будут проведены пуско-наладочные работы. Ввод котла позволит увеличить располагаемую мощность станции на 30 МВт. По турбине №3 получен новый генератор из КНР, монтаж которого планируется завершить до августа.

В текущем году на Рудненской ТЭЦ также запланирован капитальный ремонт одного котлоагрегата и двух турбоагрегатов.

Кроме того, председатель посетил диспетчерский центр Сарбайского МЭС АО «KEGOC», где ознакомился с оперативной схемой энергосистемы региона, планами ремонтной кампании и мероприятиями по подготовке к паводковому периоду.

Председатель также провел совещание с представителями акимата области и руководителями энергетических предприятий региона – Костанайской ТЭК, Аркалыкской ТЭЦ, Рудненской ТЭЦ, Рудненских тепловых сетей, ЭПК-Forfait и Межрегионэнерготранзит. На совещании рассмотрены проблемные вопросы, заслушаны доклады руководителей предприятий. Особое внимание уделено вопросам готовности энергообъектов к паводковому периоду и реализации противопаводковых мероприятий.

«Важно обеспечить стабильное завершение отопительного сезона и своевременную подготовку энергетических объектов к ремонтной кампании. Все работы должны проводиться в установленные сроки с соблюдением требований надежности и безопасности энергосистемы. От этого напрямую зависит устойчивое энергоснабжение регионов», – отметил Ержан Ертаев.

Территориальному департаменту Комитета по Костанайской области поручено на постоянной основе продолжить мониторинг прохождения отопительного периода, подготовки к ремонтной кампании и реализации противопаводковых мероприятий.