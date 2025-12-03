После обвала на руднике Жомарт, где в феврале погибли семь человек, в регионе была проведена масштабная проверка и внедрён комплекс мер по предотвращению подобных случаев. Об этом сообщил аким Улытауской области Дастан Рыспеков на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Аким подчеркнул, что после трагедии была создана правительственная комиссия, работа которой продолжалась около двух месяцев.

"По итогам проверки были выписаны соответствующие предписания. Разработан план из 45 мероприятий: 29 уже выполнены, 16 – на постоянной основе в работе", – сообщил Рыспеков.

По словам акима, работа разделена на несколько блоков: научно-исследовательские разработки, модернизация оборудования, обучение персонала и ужесточение контроля. Он отметил, что впервые внедрена специализированная инструкция по ведению горных работ в условиях газоносности месторождения.

"Организован круглосуточный контроль газовой среды с использованием современных газоанализаторов. Создана лаборатория оперативного анализа воздуха, персонал полностью оснастили светильниками с метками позиционирования. Развёрнута система мониторинга длиной 15 километров, внедрена тепловая карта опасных зон", – перечислил глава региона.

Рыспеков добавил, что рудник был остановлен почти на пять месяцев. После выполнения части обязательных мероприятий предприятие возобновило работу, за исключением отдельных участков, которые остаются закрытыми.

Аким подчеркнул, что местные власти и компания Kazakhmys оказали семьям погибших комплексную помощь.

"Со стороны акимата была оказана психологическая поддержка – 14 специалистов работали с родственниками. Выплачены государственные пособия, положенные семьям в случае потери кормильца", – сказал Рыспеков.

Компания Kazakhmys предоставила дополнительные выплаты в рамках коллективного договора.

"Каждая семья получила десятикратный годовой оклад – от 90 до 125 миллионов тенге на одного погибшего. Корпорация также закрыла все кредиты, которые были у семей, и оплачивает обучение детей, если они являются студентами", – уточнил аким.

По его словам, поддержка продолжается, а все меры безопасности на руднике находятся под постоянным контролем.