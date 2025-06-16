В Астане 10-летняя девочка застряла рукой в тестораскаточной машинке. Инцидент произошёл дома, когда ребёнок по неосторожности засунул руку в бытовой прибор и не смог самостоятельно освободиться, передает BAQ.KZ.

Родители, не справившись своими силами, обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Один из сотрудников службы успокаивал ребёнка и родителей, прикладывал лёд к руке девочки и отвлекал её, в то время как второй аккуратно частично разобрал прибор, не повредив руку, и освободил пальцы ребёнка.

После освобождения девочка была передана медикам скорой помощи для осмотра.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает родителям о важности соблюдения техники безопасности в быту и внимательного отношения к играм детей с бытовыми приборами.