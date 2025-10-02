Специалисты Национального центра рукописей и редких книг оцифровали и выпустили факсимильное издание одной из ценнейших сокровищниц казахского народа – древнейшей рукописи эпоса "Едыге би", передает BAQ.KZ.

Рукопись эпоса "Едыге би" была создана примерно в XV веке неизвестным автором. Первые версии этого произведения в начале XIX века переписал отец казахского учёного, востоковеда и фольклориста Шокана Уалиханова — Чингис Уалиханов. Таким образом были восстановлены ранее утраченные варианты.

Позднее этот текст был дополнен и обработан самим Шоканом Уалихановым, а в 1842 году переписан объединённой версией рукой Ахмета.

Эпос отличается архаичными выражениями и словоупотреблениями, нехарактерными для тюркских языков, что свидетельствует о его древнем происхождении. На это обстоятельство особо обращал внимание в своих трудах известный тюрколог П. М. Мелиоранский.

Поэма начинается с рождения Едыге и завершается его гибелью от руки Кадирберды, сына Тохтамыша. Согласно преданию, Едыге был похоронен на одной из высоких вершин священного Улытау, которая ныне носит его имя.

Следует отметить, что впервые эпос был опубликован в 1905 году в Санкт-Петербурге под редакцией профессора П. М. Мелиоранского под названием "Легенда о Едыге и Тохтамыше".