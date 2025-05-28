Высокопоставленный чиновник Минфина госпитализирован после попытки суицида — возбуждено уголовное дело, передаёт BAQ.KZ.

27 мая 2025 года в УП Илийского района поступило тревожное сообщение о предполагаемой попытке самоубийства. Речь идет о руководителе Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана А.

Как сообщили некоторые источники, А., якобы, решился на этот шаг на фоне расследуемого в его отношении уголовного дела. Расследование ведет антикоррупционная служба Алматинской области. По предположениям, попытка самоубийства могла быть попыткой повлиять на ход следственных действий.

В настоящий момент А. находится в центральной районной больнице. Его состояние не уточняется.

В ответ на запрос журналистов, в Департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт происшествия:

"По факту попытки суицида возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе.

Ведомство уточнило, что в интересах следствия и в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные подробности разглашению не подлежат.