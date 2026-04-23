Руководитель КХ в области Абай обманул государство на 250 млн тенге

Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках проекта «Агробизнес» Данный проект предназначен для поддержки фермерских хозяйств путем предоставления льготных кредитов на развитие животноводства и агробизнеса.

Как сообщили в АФМ, используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства «Ыкыбай» получил два крупных кредита на общую сумму более 250 мнл тенге для приобретения крупного рогатого скота. Однако кредитные средства направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели. Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.

Ущерб государству составил 211 млн тенге. В ходе следствия подозреваемым ущерб возмещён в полном объёме. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.