В Шымкенте суд вынес приговор по делу о трагической гибели шестилетнего Айдына Сауирбая, который утонул в яме, вырытой во время ремонта канализации. Тело ребенка нашли в заполненном водой котловане, оставленном недостроенным после порыва трубы, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Суд признал виновным 44-летнего руководителя строительной фирмы, проводившей работы. Ему назначили три года колонии, однако с учетом амнистии срок сократили до полутора лет. Кроме того, на три года ему запретили заниматься строительной деятельностью.

Родителям погибшего предстоит получить от осужденного 10 миллионов тенге компенсации.