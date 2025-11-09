Руководитель строительной компании в Шымкенте получил срок за гибель ребенка
Мужчина признан виновным в смерти шестилетнего мальчика в яме со стоками.
В Шымкенте суд вынес приговор по делу о трагической гибели шестилетнего Айдына Сауирбая, который утонул в яме, вырытой во время ремонта канализации. Тело ребенка нашли в заполненном водой котловане, оставленном недостроенным после порыва трубы, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.
Суд признал виновным 44-летнего руководителя строительной фирмы, проводившей работы. Ему назначили три года колонии, однако с учетом амнистии срок сократили до полутора лет. Кроме того, на три года ему запретили заниматься строительной деятельностью.
Родителям погибшего предстоит получить от осужденного 10 миллионов тенге компенсации.
"Считаем, что суд вынес законное и обоснованное решение. Этот случай должен послужить уроком для всех руководителей строительных компаний", - отметила адвокат потерпевших Шынар Ермекова.
