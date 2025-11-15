На заседании Общественного совета МТС РК общественные деятели рекомендовали ввести систему KPI для оценки эффективности руководителей спортивных федераций, передает BAQ.KZ. Предлагаемые показатели станут персональным обязательством руководителей и обязательным условием их аккредитации.

Совет предлагает закрепить за руководителями федераций ряд ключевых показателей: привлечение спонсорских средств в объёме не менее 10% от сумм, выделяемых государством на развитие конкретного вида спорта; обеспечение инвестиций в строительство или модернизацию как минимум одного спортивного комплекса за олимпийский цикл; приглашение за счёт собственных средств не менее трёх зарубежных тренеров и консультантов, подготовивших чемпионов; участие казахстанских представителей в международных федерациях и судействе крупных игр.

Исполнение рекомендаций предлагается рассматривать раз в полгода. Заключения Общественного совета о работе спортивных федераций будут открыты для общественности и публиковаться в СМИ.