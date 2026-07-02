Руководители ЕБРР, Citi и Исламского банка развития получили награды Казахстана

По итогам 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе участников форума, передает корреспондент BAQ.KZ.

Награды присуждены за значительный вклад в развитие экономики Казахстана, многолетнюю плодотворную деятельность и работу по повышению инвестиционной привлекательности страны.

Орденом "Достық" II степени награждены президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, председатель Группы Исламского банка развития Мохаммад Сулейман Аль-Джассер, управляющий и главный исполнительный директор AD Ports Group Мухаммед Жума Аль-Шамиси, главный управляющий по работе с клиентами Citi Дэвид Ливингстон, председатель наблюдательного совета группы Polpharma Ежи Старак, президент корпорации Cameco Тим Гитцель, а также председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков.

Ордена "Құрмет" удостоена директор Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Жанна Байдашева.

Церемония награждения состоялась после завершения пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, в ходе которого обсуждались вопросы привлечения инвестиций, цифровой трансформации экономики, развития инфраструктуры и укрепления сотрудничества Казахстана с международным бизнес-сообществом.