Государственные органы выявили массовые нарушения в работе частных медицинских организаций, финансируемых за счёт средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает BAQ.KZ.

По данным аудита, некоторые руководители клиник в 2024–2025 годах приобрели десятки и даже сотни объектов недвижимости и автомобилей, используя доходы своих медорганизаций. В частности, 1 465 руководителей приобрели более 5 000 единиц недвижимости, а 912 человек – 1 416 автомобилей. Отдельные директора за два года приобрели от 52 до 124 объектов недвижимости и от 14 до 24 автомобилей каждый.

Анализ также выявил два распространённых кейса двойного финансирования:

Частные клиники одновременно получали оплату за одни и те же услуги по добровольному медицинскому страхованию от работодателя и из средств ФСМС.

Один и тот же пациент числился в разных медорганизациях в одни и те же даты, что позволяло получать двойные выплаты.

Кроме того, эксперты отметили разрозненность информационных систем Фонда и Минздрава, отсутствие единой базы пациентов и медицинских организаций, а также более 3 тыс. тарифов на услуги, что существенно осложняет контроль за расходованием средств.

Специалисты подчеркивают, что текущая система не стимулирует эффективность, а формирует мотивацию к освоению бюджетных средств ради личной выгоды.

Министерство здравоохранения и ФСМС продолжают работу по интеграции информационных систем, усилению контроля и предотвращению нецелевого использования государственных средств.