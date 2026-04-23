Руководители международных конвенций приветствовали программу "Таза Қазақстан"

На встрече Главы государства с руководителями ряда международных экологических и климатических организаций были обсуждены пути реализации ключевых экологических инициатив в регионе Центральной Азии.

Участие во встрече приняли заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, Генеральный секретарь Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения Ивонн Игеро, исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер и исполнительный секретарь Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций Рольф Пайе.

"Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников встречи за поддержку Регионального экологического саммита и выразил уверенность в том, что их богатый опыт будет способствовать продвижению практических подходов к решению общих проблем. По его словам, наша страна придает большое значение вкладу международных институтов в обеспечение устойчивого развития и защиту биоразнообразия", - сообщает Акорда.

Как подчеркнул Президент, Казахстан выступает за внедрение принципов экологической ответственности на региональном и глобальном уровнях. В новой Конституции страны охрана окружающей среды определена в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики.

Представители международных конвенций поблагодарили Главу государства за высокий уровень организации Регионального экологического саммита

Они также приветствовали реализацию программы «Таза Қазақстан», призванной способствовать формированию экологического мышления среди граждан. Кроме того, высокие гости высказались в поддержку глобальных инициатив Казахстана, направленных на решение климатических и водных проблем.