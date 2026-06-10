Руководители нацкомпаний будут отчитываться в Правительстве и Парламенте
По словам Жумангарина, контроль за деятельностью квазигоссектора будет осуществляться через механизмы госпланирования и корпоративного управления.
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Руководители субъектов квазигосударственного сектора и институтов развития со следующего года будут отчитываться об исполнении своих планов в Правительстве и Парламенте. Об этом на заседании Мажилиса заявил заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, реализация инвестиционной политики государства осуществляется не только за счет бюджетных средств, но и через активное привлечение институтов развития, что соответствует международной практике.
Жумангарин отметил, что возможности республиканского бюджета ограничены действующими бюджетными правилами, поэтому одной из ключевых задач Правительства остается обеспечение высокой инвестиционной активности в экономике.
"Мы создаем условия для того, чтобы в стране инвестиционная активность была высокой. И она реализовывалась всеми институтами – и частными, и государственными", – подчеркнул вице-премьер.
По его словам, институты развития и субъекты квазигосударственного сектора интегрированы в единую систему государственного планирования.
"Руководители субъектов квазигоссектора по итогам исполнения этих планов будут делать отчеты в Правительстве и Парламенте, начиная со следующего года", – сообщил Жумангарин.
Он также подчеркнул, что система контроля дополнительно связана с механизмами корпоративного управления. В советы директоров национальных компаний входят представители уполномоченных государственных органов, отвечающих за соответствующие отрасли.
По словам заместителя Премьер-министра, это позволяет сохранить полную вертикаль подотчетности и контроля за реализацией государственных задач и инвестиционных проектов.
Жумангарин отметил, что такой подход направлен на повышение эффективности работы институтов развития и квазигосударственного сектора при реализации экономической политики страны.
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