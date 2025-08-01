Руководители "Роскосмоса" и NASA впервые с 2018 года провели переговоры
Стороны обсудили дальнейшую эксплуатацию МКС.
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Главы "Роскосмоса" и NASA встретились впервые с 2018 года. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, переговоры между генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и министром транспорта США, исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, прошли в очном формате и были посвящены ключевым вопросам двустороннего сотрудничества в космосе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Интерфакс".
Стороны обсудили дальнейшую эксплуатацию Международной космической станции, реализацию программы перекрёстных полётов, участие в лунных миссиях и работу совместной рабочей группы по вопросу безопасного сведения станции с орбиты в будущем.
Отдельное внимание было уделено перспективам освоения дальнего космоса. В "Роскосмосе" подчеркнули, что обе стороны выразили заинтересованность в сохранении диалога и расширении партнёрства.
"Мы говорили об уникальном сотрудничестве между двумя странами, которое длится уже много лет, о необходимости продолжения нашего партнерства, мы хотим двигаться дальше", - заявил Шон Даффи.
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