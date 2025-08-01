Главы "Роскосмоса" и NASA встретились впервые с 2018 года. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, переговоры между генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и министром транспорта США, исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, прошли в очном формате и были посвящены ключевым вопросам двустороннего сотрудничества в космосе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Интерфакс".

Стороны обсудили дальнейшую эксплуатацию Международной космической станции, реализацию программы перекрёстных полётов, участие в лунных миссиях и работу совместной рабочей группы по вопросу безопасного сведения станции с орбиты в будущем.

Отдельное внимание было уделено перспективам освоения дальнего космоса. В "Роскосмосе" подчеркнули, что обе стороны выразили заинтересованность в сохранении диалога и расширении партнёрства.