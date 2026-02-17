Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан прокомментировало инцидент с сотрудником компании ТОО «QSR» (Burger King) в Алматы, вызвавший широкий общественный резонанс, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, одного из руководителей компании отстранили от работы, проводится служебное разбирательство. Сотруднику и его семье разъяснены порядок подачи заявлений и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Государственный инспектор по труду города Алматы Алибек Каратай посетил место проживания сотрудника и провел разъяснительную работу с его семьей. Как подчеркивают в министерства, ведомство внимательно следит за соблюдением прав работников и исполнением трудового законодательства в данной ситуации.

Напомним, В Алматы увольнение молодого человека с диагнозом аутизм, который четыре года проработал на одном месте, привлекло внимание общества. Он имел стабильный доход и только начал чувствовать себя полноценным членом общества, однако после прихода нового руководства был вынужден покинуть работу.

Тем временем казахстанцы активно обсуждают инцидент в социальных сетях и снижают оценки сети в справочных сервисах, однако Минтруда призывает опираться на официальные сведения и законные механизмы защиты трудовых прав.