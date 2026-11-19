Руководителям компаний могут закрыть выезд из Казахстана из-за долга
19 Ноября 2026, 06:16
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19 Ноября 2026, 06:1619 Ноября 2026, 06:16
64Фото: изображение создано нейросетью
В Казахстане руководителям юридических лиц могут временно запретить выезд за границу, если налоговая задолженность компании превышает 86 500 тенге и не погашается более трёх месяцев. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
Ограничение распространяется на первых руководителей компаний, лиц, исполняющих их обязанности, а также руководителей структурных подразделений юридических лиц. Такая мера предусмотрена статьёй 189 нового Налогового кодекса, который действует с 1 июля 2026 года.
Решение оформляется отдельным постановлением. При этом налоговые органы учитывают сумму задолженности, дату её возникновения и поступившие платежи.
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