В Казахстане руководителям юридических лиц могут временно запретить выезд за границу, если налоговая задолженность компании превышает 86 500 тенге и не погашается более трёх месяцев. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.

Ограничение распространяется на первых руководителей компаний, лиц, исполняющих их обязанности, а также руководителей структурных подразделений юридических лиц. Такая мера предусмотрена статьёй 189 нового Налогового кодекса, который действует с 1 июля 2026 года.

Решение оформляется отдельным постановлением. При этом налоговые органы учитывают сумму задолженности, дату её возникновения и поступившие платежи.