В Экибастузском городском суде Павлодарской области завершилось рассмотрение уголовного дела, связанного с гибелью сотрудников АО "Майкаинзолото", передает BAQ.KZ.

Перед судом предстали шесть ответственных должностных лиц компании, которым инкриминировалось нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек.

Следствие установило, что в ночь на 4 января 2024 года служебный автобус аварийно-спасательной службы следовал по технологической дороге предприятия, когда внезапно провалился в образовавшийся провал грунта. Под дорожным полотном находилась подземная пустота, оставшаяся после предыдущих горных работ и не заполненная в соответствии с проектными требованиями. Опасный участок дороги не был обследован, ограждён или обозначен, что создало смертельно опасную ситуацию.

Автобус полностью ушёл под землю, и четверо спасателей, находившихся в салоне, погибли. Суд признал доказанным, что руководители и специалисты предприятия не обеспечили необходимые меры безопасности, допустив серьёзные нарушения при эксплуатации участка дороги и проведении горных работ.

Суд квалифицировал их действия по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более человек. Эта статья относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает наказание от трёх до восьми лет лишения свободы.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей у некоторых подсудимых, а также преклонный возраст одного из обвиняемых — 75-летнего директора рудника. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда генеральному директору АО назначено 4 года лишения свободы. Его первому заместителю и главному инженеру — по 3 года 6 месяцев. Начальникам участков присуждено по 3 года лишения свободы. Директор рудника, учитывая возраст и состояние здоровья, получил 3 года ограничения свободы. Кроме того, все подсудимые лишены права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с людьми. Той ночью после хлопка на шахте персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, было непонятно, что произошёл обвал. Приехавшие по вызову спасатели упали в гигантскую воронку. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу. Тело третьего спасателя обнаружили только 19 июля, а тело четвёртого погибшего (водителя автобуса) обнаружили на глубине 75 метров только в конце июля.

Суд установил 100-процентную вину АО "Майкаинзолото" в групповом несчастном случае.