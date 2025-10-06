Руководителю компании дали 7 лет за растрату 2,6 млрд тенге на строительство ЖК
В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО "Дорстройтрест" по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, передает BAQ.KZ.
Расследование проводил департамент АФМ по городу Астана.
Между АО "Samruk-Kazyna Construction" и ТОО "Дорстройтрест" был заключён договор об инвестировании строительства, по которому подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы велись с нарушениями, сроки не соблюдены, а значительная часть аванса использована для погашения чужих долгов и приобретения автомобилей.
Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний и обналичены.
Суд признал руководителя ТОО "Дорстройтрест" Нурабаева виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы. Также конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге.
Бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" в настоящее время находится в международном розыске.
