В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО "Дорстройтрест" по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, передает BAQ.KZ.

Расследование проводил департамент АФМ по городу Астана.

Между АО "Samruk-Kazyna Construction" и ТОО "Дорстройтрест" был заключён договор об инвестировании строительства, по которому подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы велись с нарушениями, сроки не соблюдены, а значительная часть аванса использована для погашения чужих долгов и приобретения автомобилей.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний и обналичены.

Суд признал руководителя ТОО "Дорстройтрест" Нурабаева виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы. Также конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге.

Бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" в настоящее время находится в международном розыске.