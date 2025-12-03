Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод" по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, передает BAQ.KZ.

В течение двух лет компания вела строительство жилого комплекса "Astana Rich Village" в г. Жанаозен без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. Для привлечения средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама квартир по ценам ниже рыночных.

В результате с 23 гражданами были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи, а общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 303 млн тенге. Деньги обналичивались якобы на покупку строительных материалов, но фактически тратились на личные нужды руководства. Строительство дома до сих пор не завершено.

Для возмещения ущерба и защиты прав пострадавших с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, 2 автомобиля и 3 земельных участка. Один из руководителей помещён под стражу, второй находится под залогом.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.