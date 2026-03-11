Румыния одобрила запрос США на увеличение военного присутствия на своей территории и использование авиабазы для поддержки военных операций в Иране и на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Президент Румынии Никушор Дан созвал сегодня заседание Высшего оборонного совета страны для обсуждения вопроса, предоставлять ли американской авиации доступ на свои военные базы.

"Речь идет о самолетах-заправщиках, некотором оборудовании мониторинга и спутниковой связи в координации с системой в Девеселу", - сказал он.

Согласно информации, ранее США обратились к Румынии с просьбой разрешить использовать авиабазу ​​имени Михаила Когэлничану на юго-востоке страны.