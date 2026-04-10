В Караганде один из домов на улице Терешковой постепенно меняется - его фасад украшают мозаичные картины. Их автор - местная жительница Любовь Першукова, передает BAQ.kz.

Грациозные кошки, русалки, драконы и цветочные узоры появляются на стенах дома не по заказу и не в рамках какого-то проекта. Всё это - работа одного человека, который делает её по собственной инициативе.

Любовь Першукова занимается мозаикой уже не первый год. Как только сходит снег и устанавливается тёплая погода, она надевает рабочую одежду и выходит к стенам - сезон короткий, нужно успеть как можно больше.

Интерес к этому делу появился у неё ещё во время работы в автопарке. Там она наблюдала за мастерами, которые выкладывали кафель.

"Я посмотрела и подумала, что так можно сделать и в подъезде. Чтобы людям было приятно", - вспоминает она.

Первую работу она выполнила в 2014 году, оформив тамбур. Позже были и другие участки, но со временем пришлось сделать паузу. Вернуться к идее удалось уже после выхода на пенсию.

С тех пор фасад дома постепенно наполняется новыми картинами. Первая из них - русалка. Сегодня мастерица с улыбкой говорит, что многое тогда делала иначе, чем сейчас.

Идеи для мозаик она находит в самых обычных вещах - в интернете, на одежде, в случайных изображениях. Материал тоже добывает сама: раньше собирала остатки после ремонтов, сейчас берет бракованный кафель со складов. Все аккуратно сортирует и готовит заранее.

Работа непростая - нужно подготовить стены, работать с раствором, резать плитку. Бывает, что что-то не получается и приходится переделывать.

"Иногда устанешь так, что сил нет. Но когда смотришь издалека - всё складывается в одну картину, и понимаешь, что не зря", - говорит она.

Соседи поначалу относились по-разному, но со временем привыкли. Сейчас многие благодарят, а прохожие останавливаются, рассматривают и фотографируют.

Сам дом уже стал узнаваемым местом в районе.

Что появится на стенах дальше, Любовь Першукова пока не раскрывает. Говорит, что лучше прийти летом и увидеть всё своими глазами.

"Хочется попробовать что-то более сложное. Главное - желание. Если оно есть, можно сделать многое", - уверена она.

В этой истории нет громких заявлений или больших проектов. Просто человек, который постепенно делает пространство вокруг чуть лучше - для себя и для других.