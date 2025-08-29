Акимат Шымкента сообщает, что Руслан Берденов по собственному желанию покинул пост заместителя акима города. Он занимал эту должность с февраля текущего года, передает BAQ.KZ.

Руслан Берденов родился в марте 1985 года в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Университет КИМЭП по специальности "Магистр делового администрирования, специалист по финансовому менеджменту".

Трудовую деятельность начал в 2007 году в компании "Procter & Gamble LLP". В 2010–2012 годах занимал должность директора департамента аренды подвижного состава в ТОО "EASTCOMTRANS", в 2012–2018 годах — генерального директора ТОО "Ақ ниет", в 2018–2019 годах — члена наблюдательного совета ТОО "Ақ ниет", а в 2019–2023 годах — заместителя председателя наблюдательного совета "Aq Niet Group".

С марта 2023 года до назначения заместителем акима города он был депутатом Парламента Республики Казахстан VIII созыва и членом Комитета по финансам и бюджету.

Напомним, весной Руслан Берденов оказался в центре громкой криминальной истории: на него было совершено покушение. Чиновника подкараулили возле здания акимата и несколько раз выстрелили, но он выжил. Судебный процесс завершился 20 августа — стрелявший в чиновника Ернар Жиембай был признан виновным и приговорён к девяти годам лишения свободы.