Руслан Курбанов стал серебряным призёром турнира по фехтованию
В феврале 2026 года Руслан Курбанов уже становился победителем.
Сегодня 2026, 21:03
181Фото: Министерство туризма и спорта РК
На Кубке мира по фехтованию, который впервые проходит в Астане, Казахстан завоевал первую медаль. В мужских соревнованиях приняли участие 277 спортсменов, передает BAQ.KZ.
В финале наш соотечественник встретился с украинским спортсменом Романом Свичкарём и уступил со счётом 12:15.
Путь Руслана на этапе Кубка мира:
✅ 1/32 финала – 🏳️ Дмитрий Швелидзе –15:8
✅ 1/16 финала – 🇵🇹 Филипе Фразао – 15:11
✅ 1/8 финала – 🇵🇹 Мигель Фразао – 15:10
✅ 1/4 финала – 🇯🇵 Коки Кано (двукратный олимпийский чемпион) – 9:8
✅ 1/2 финала – 🇭🇺 Давид Надь – 15:13
Отметим, что в феврале 2026 года Руслан Курбанов уже становился победителем Кубка мира в немецком Хайденхайме.
Завтра состоятся командные соревнования
