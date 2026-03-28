На Кубке мира по фехтованию, который впервые проходит в Астане, Казахстан завоевал первую медаль. В мужских соревнованиях приняли участие 277 спортсменов, передает BAQ.KZ.

В финале наш соотечественник встретился с украинским спортсменом Романом Свичкарём и уступил со счётом 12:15.

Путь Руслана на этапе Кубка мира:

✅ 1/32 финала – 🏳️ Дмитрий Швелидзе –15:8

✅ 1/16 финала – 🇵🇹 Филипе Фразао – 15:11

✅ 1/8 финала – 🇵🇹 Мигель Фразао – 15:10

✅ 1/4 финала – 🇯🇵 Коки Кано (двукратный олимпийский чемпион) – 9:8

✅ 1/2 финала – 🇭🇺 Давид Надь – 15:13

Отметим, что в феврале 2026 года Руслан Курбанов уже становился победителем Кубка мира в немецком Хайденхайме.

Завтра состоятся командные соревнования