Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником Президента – Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает BAQ.KZ.

Также помощником Президента назначен Есекеев Куанышбек Бакытбекович.

Распоряжением Главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен советником Президента – начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан.

Руслан Желдибай в 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

2011-2012 гг. – редактор национального телеканала "Қазақстан".

2012-2018 гг. – руководитель отдела, продюсер телеканала "Алматы".

2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года – заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

С февраля по апрель 2022 года – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.

С апреля 2022 года по январь 2023 года – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

С января 2023 года по сентябрь 2023 года – заместитель Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года – Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

С 17 февраля 2025 года – Советник Президента – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.