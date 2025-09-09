Руслан Желдибай назначен помощником Президента
Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником Президента – Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает BAQ.KZ.
Также помощником Президента назначен Есекеев Куанышбек Бакытбекович.
Распоряжением Главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен советником Президента – начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан.
Руслан Желдибай в 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).
2011-2012 гг. – редактор национального телеканала "Қазақстан".
2012-2018 гг. – руководитель отдела, продюсер телеканала "Алматы".
2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года по февраль 2022 года – заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК.
С февраля по апрель 2022 года – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.
С апреля 2022 года по январь 2023 года – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
С января 2023 года по сентябрь 2023 года – заместитель Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года – Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
С 17 февраля 2025 года – Советник Президента – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
