Руслан Желдибай назначен директором Комиссии по новым технологиям и повышению эффективности Международной федерации дзюдо (IJF), передает BAQ.KZ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Это общественная должность. Благодарю руководство IJF и лично господина Мариуса Визера за оказанное доверие", — отметил он.

По его словам, представительство Казахстана в международных спортивных организациях имеет стратегическое значение:

"Это не только укрепляет авторитет страны, но и даёт возможность обмена опытом".

Желдибай также подчеркнул важность дальнейшего развития дзюдо в Казахстане:

"Проделана большая работа, но ещё много нерешённых задач. Необходимо создание специализированной академии и региональных центров. Также будем усиливать международное сотрудничество".

Он пообещал приложить максимум усилий для реализации этих целей и развития спорта в стране.

Руслан Желдибай занимает должность советника, пресс-секретаря Президента с 17 февраля 2025 года.

Ранее он был помощником Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

С января 2023 года по сентябрь 2023 года - заместитель руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента.