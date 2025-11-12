  • 12 Ноября, 19:34

Ряд дорог перекроют из-за марафона в Алматы

City Run в Алматы.

В Алматы 16 ноября пройдет финальный забег сезона City Run, организованный корпоративным фондом "Смелость быть первым", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат. На старт выйдут около 2 500 участников из 20 стран, чтобы побороться за победу и поддержать спортивный дух города.

В связи с проведением мероприятия оргкомитет предупреждает жителей и гостей южной столицы о частичном ограничении движения на некоторых участках дорог. Перекрытия будут действовать с 08:00 до 10:00, при этом по мере прохождения дистанций спортсменами трассы будут постепенно открываться.

Чтобы избежать пробок и задержек, водителям и горожанам рекомендуют заранее строить оптимальный маршрут проезда с учетом перекрытий в приложении 2ГИС.

