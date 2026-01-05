В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он ответил на вопрос о ходе судебных процессов по делам, связанным с Январскими событиями, и о продолжающемся расследовании, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос, Президент отметил, что основная картина давно восстановлена. По его словам, расследование проводилось правоохранительными органами "в тесном контакте с представителями гражданского общества". Глава государства напомнил, что было создано несколько общественных комиссий, возглавляемых известными правозащитниками, что "обеспечило объективный подход к делу и позволило внести ясность в отношении всех эпизодов".

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить им благодарность за проявленную гражданскую ответственность, профессионализм", — подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что "еще в марте 2022 года в Парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок". При этом он отметил, что часть судебных процессов продолжается, как продолжается и поиск оружия, похищенного в дни Қаңтара.

"Тогда в руки преступников попало более трех тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено", — сказал Президент.

Говоря об общественных дискуссиях вокруг Январских событий, Глава государства отметил, что их участники нередко уходят в детали, не позволяющие в полной мере осознать масштаб кризиса.

"Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции – это плохой попутчик в поисках истины", — подчеркнул он.

Президент напомнил, что массовые беспорядки затронули не только Алматы, но "одновременно охватили двенадцать городов страны и привели к захвату многих областных акиматов и зданий правоохранительных органов".

Касым-Жомарт Токаев заявил, что зачинщики беспорядков "под кураторством специалистов по "революциям" воспользовались решением Правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации". Далее, по его словам, была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и части силовиков, которые покидали места службы, оставляя документы и оружие.

"Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД", — сказал Президент.

Особо он остановился на ситуации в Алматы, назвав город главным направлением удара путчистов.

"Издевательства над военнослужащими и жителями города достигли крайней степени, погромы, поджоги, грабежи административных зданий, торговых центров, магазинов, банков требовали чрезвычайных мер", — отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что спустя время "некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями".