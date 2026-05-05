Рядом с Белым домом в Вашингтоне произошла стрельба

В Белом доме произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошёл недалеко от резиденции президента США. Журналистов, находившихся на Северной лужайке, оперативно эвакуировали — сотрудники Секретной службы США с оружием вывели их в безопасную зону.

При этом, как отмечают СМИ, Дональд Трамп вскоре после инцидента начал запланированное совещание в Восточном зале. Участники мероприятия изначально не знали о происходящем снаружи.

Позже представителей прессы вновь допустили на улицу.

В Секретной службе сообщили, что стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Independence Avenue. По предварительным данным, один человек был ранен сотрудниками правоохранительных органов. Его состояние уточняется.

Район происшествия временно оцеплен, на месте продолжают работать экстренные службы.