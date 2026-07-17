Рыбак не смог вернуться к берегу из-за сильного ветра в СКО
Спасатели оказали помощь рыбаку.
17 Июля 2026, 02:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17 Июля 2026, 02:3317 Июля 2026, 02:33
122Фото: Pixabay.com
В Есильском районе, вблизи села Булак на озере Карасор из-за сильного ветра мужчина не смог самостоятельно добраться до берега, его лодку прибило к камышам. Рыбак находился в спасательном жилете, что позволило обеспечить его безопасность до прибытия спасателей.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и с помощью моторной лодки отбуксировали плавательное средство к берегу. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
МЧС напоминает: перед выходом на воду необходимо учитывать погодные условия и обязательно использовать спасательные средства. Соблюдение правил безопасности помогает предотвратить несчастные случаи.
Самое читаемое
- В СКО ремонтируют 35 километров трассы к границе с Россией
- Бекхэмы, принц Уильям и жена Месси: самые яркие реакции на полуфинал ЧМ
- Тело новорожденного нашли в канализации: мать ребенка задержана в Астане
- До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня
- 200 млрд теңге пытались вывести из Казахстана через аффилированные предприятия