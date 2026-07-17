Рыбак не смог вернуться к берегу из-за сильного ветра в СКО

В Есильском районе, вблизи села Булак на озере Карасор из-за сильного ветра мужчина не смог самостоятельно добраться до берега, его лодку прибило к камышам. Рыбак находился в спасательном жилете, что позволило обеспечить его безопасность до прибытия спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и с помощью моторной лодки отбуксировали плавательное средство к берегу. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

МЧС напоминает: перед выходом на воду необходимо учитывать погодные условия и обязательно использовать спасательные средства. Соблюдение правил безопасности помогает предотвратить несчастные случаи.