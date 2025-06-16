14 июня в 12:15 в Департамент по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о трагическом инциденте на воде от полицейких, передаёт BAQ.KZ.

В районе села Черноярка, на притоке реки Иртыш, во время рыбалки мужчина 1977 года рождения выпал из моторной лодки и получил смертельную травму головы от винта двигателя.

По информации экстренных служб, мужчина находился в спасательном жилете. Однако травма оказалась несовместимой с жизнью.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области обращается к жителям и гостям региона с настоятельной просьбой соблюдать все меры предосторожности при нахождении на водоёмах, особенно при использовании моторных лодок.

Даже наличие спасательного снаряжения не всегда способно предотвратить трагедию при нарушении правил безопасности.