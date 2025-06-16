  • 16 Июня, 12:24
  • BAIGENEWS

Рыбак погиб от удара винта двигателя в Павлодарской области

Мужчина погиб при падении из лодки в Павлодарской области.

Сегодня, 11:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Павлодарской области Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
55
Фото: ДЧС Павлодарской области

14 июня в 12:15 в Департамент по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о трагическом инциденте на воде от полицейких, передаёт BAQ.KZ. 

В районе села Черноярка, на притоке реки Иртыш, во время рыбалки мужчина 1977 года рождения выпал из моторной лодки и получил смертельную травму головы от винта двигателя.

По информации экстренных служб, мужчина находился в спасательном жилете. Однако травма оказалась несовместимой с жизнью.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области обращается к жителям и гостям региона с настоятельной просьбой соблюдать все меры предосторожности при нахождении на водоёмах, особенно при использовании моторных лодок.

Даже наличие спасательного снаряжения не всегда способно предотвратить трагедию при нарушении правил безопасности.

Самое читаемое

Наверх