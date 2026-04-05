Рыбак потерялся в области Жетысу
Вчера 2026, 20:21
Фото: Pixabay.com
В области Жетысу Сарканском районе, примерно в 100 км от села Лепсы, на реке Аягоз в результате поисково-спасательных работ найден мужчина 1969 года рождения, передает BAQ.KZ.
Данный гражданин 3 апреля выехал с друзьями на рыбалку и пропал, потеряв ориентир в ночное время. В ходе поисков установлено, что он находился недалеко от других рыбаков. Двое его друзей самостоятельно вернулись домой.
В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, ДП а также родственники.
Состояние найденного гражданина удовлетворительное. В медицинской помощи не нуждался.
