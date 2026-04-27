Рыбаки в ЕС сокращают выходы в море из-за роста цен на топливо

Рыболовная отрасль стран Европейского союза сталкивается с серьёзными трудностями на фоне резкого подорожания топлива, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

Как сообщает телерадиокомпания DR, часть рыбаков уже вынуждена отказаться от выхода в море, поскольку расходы на дизель делают промысел экономически невыгодным.

По словам председателя ассоциации рыбаков порта Тюборён в Дания Альфред Фискер Хансен, стоимость топлива достигла уровня, при котором работа становится убыточной. Отмечается, что с февраля по март 2026 года цена на дизель выросла примерно на 70%.

О схожей ситуации в других странах Европы сообщили в Europêche. По словам управляющего директора организации Даниель Восеса де Онаинди, отрасль несёт значительные убытки и нуждается в срочной поддержке.

Представители сектора призывают власти ЕС и национальные правительства оперативно принять меры, которые помогут компенсировать рост затрат и стабилизировать положение рыбаков.