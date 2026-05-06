Рыбаки застряли на островке реки Урал в Атырауской области

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Атырау, на островке на реке Урал, в 5 км от села Дамба, трое рыбаков не могут самостоятельно добраться до берега, передает BAQ.KZ.

На место незамедлительно были направлены спасатели МЧС. С использованием современного катера они оперативно прибыли к указанной точке и эвакуировали рыбаков на берег.

Как выяснилось, лодка, на которой находились мужчины, вышла из строя из-за технической неисправности, что сделало невозможным их возвращение самостоятельно.

В медицинской помощи спасённые не нуждались.