Рыбаки застряли на островке реки Урал в Атырауской области
Спасатели МЧС эвакуировали рыбаков с острова.
Сегодня 2026, 07:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:11Сегодня 2026, 07:11
27Фото: Pixabay.com
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Атырау, на островке на реке Урал, в 5 км от села Дамба, трое рыбаков не могут самостоятельно добраться до берега, передает BAQ.KZ.
На место незамедлительно были направлены спасатели МЧС. С использованием современного катера они оперативно прибыли к указанной точке и эвакуировали рыбаков на берег.
Как выяснилось, лодка, на которой находились мужчины, вышла из строя из-за технической неисправности, что сделало невозможным их возвращение самостоятельно.
В медицинской помощи спасённые не нуждались.