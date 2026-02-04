  • 4 Февраля, 07:35

Рыбаки застряли в снежном заносе в Восточном Казахстане

Спасатели МЧС пришли к ним на помощь.

Фото: Pixabay.com

Рыбаки застряли в снежном заносе в Восточном Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, в Уланском районе ВКО при возвращении с Каменского водохранилища четверо рыбаков на двух автомобилях попали в экстренную ситуацию. Из-за глубокого и рыхлого снежного покрова транспортные средства увязли в сугробах, и люди не смогли выбраться самостоятельно.

На помощь пострадавшим прибыли спасатели на высокопроходимой технике. Преодолев снежные заносы, сотрудники службы ЧС обнаружили рыбаков и эвакуировали их в ближайший населённый пункт. В медицинской помощи они не нуждались.

Накануне в ВКО было объявлено штормовое предупреждение.

"Необходимо внимательно относиться к рекомендациям службы 112, учитывать погодные условия и не рисковать своей жизнью", - призывают спасатели.

