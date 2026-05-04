Турнир категории WTA 1000 в Риме пройдёт с 5 по 7 мая, передает BAQ.kz.

Рыбакина поделилась фотографиями с тренировки на своей странице в Instagram, подписав публикацию: "Рим. Рада вернуться".

Напомним, спортсменка становилась чемпионкой турнира в Риме в 2023 году. В прошлом сезоне она выступила менее успешно, завершив борьбу уже в третьем круге.

Рыбакина лидирует в чемпионской гонке WTA

Как сообщает sports.kz, женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки в одиночном разряде.

Первое место занимает Елена Рыбакина - на её счету 4103 очка в текущем сезоне. На второй позиции располагается Арина Соболенко с 4015 баллами. Замыкает тройку лидеров Джессика Пегула (2970 очков).

Значительный прогресс показала Мирра Андреева, поднявшись на четвёртую строчку с 2713 очками.

Победительница турнира WTA 1000 в Мадриде Элина Свитолина улучшила своё положение сразу на 13 позиций и теперь занимает 13-е место (1715 очков).

Ещё одна представительница Казахстана Юлия Путинцева опустилась с 39-й на 41-ю позицию. В её активе - 562 очка.