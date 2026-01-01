Казахстан вошел в число трех стран мира, чьи спортсмены представлены в первой десятке мировых рейтингов одновременно среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

Как уточняется, на сегодняшний день аналогичного результата в мировом теннисе добились лишь США и Италия. Достижение стало возможным благодаря стабильным выступлениям лидеров национальных сборных и системной работе по развитию этого вида спорта.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает уверенно удерживаться в элите мирового женского тенниса. По состоянию на начало 2026 года она занимает пятое место в рейтинге WTA, оставаясь одной из самых стабильных спортсменок тура.

Лидер мужской сборной Александр Бублик накануне одержал победу на турнире ATP в Гонконге, завоевав девятый титул в профессиональной карьере. По итогам соревнований он поднялся на 10-ю строчку мирового рейтинга ATP. Таким образом, представитель Казахстана впервые в истории отечественного мужского тенниса вошел в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов.

В результате Казахстан официально представлен в первой десятке сильнейших теннисистов мира сразу в двух категориях — среди мужчин и женщин, что является уникальным достижением для национального спорта.

Кроме того, женская сборная Казахстана входит в десятку лучших команд мира в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг, подтверждая высокий уровень командных результатов на международной арене.

В Федерации тенниса Казахстана отмечают, что успехи ведущих спортсменов, стабильные выступления национальных сборных и последовательное развитие теннисной инфраструктуры способствуют дальнейшему укреплению позиций страны в мировом теннисе.