В Нью-Йорке стартовал последний в сезоне турнир Большого шлема — US Open, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева начали соревнования с побед. Десятая ракетка мира Елена Рыбакина уверенно обыграла обладательницу wild card, первую ракетку мира среди юниоров американку Джульетту Пареху — 6:3, 6:0. На всё встречу казахстанке понадобился чуть больше часа. Во втором круге Рыбакина сыграет с Терезой Валентовой из Чехии (96 WTA).

Юлия Путинцева (55 WTA) также прошла в следующий раунд, одолев 85-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:4, 7:6 (7:4). В следующем матче казахстанка встретится с победительницей пары Анна Калинская (29 WTA) — Клерви Нгуну (WC).