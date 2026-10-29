Рыбакина и Путинцева узнали потенциальную соперницу в четвертьфинале турнира в Токио

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (23-я ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Токио, где встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной и Юлией Путинцевой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Во втором круге Фернандес обыграла бельгийку Элизе Мертенс (14-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:2, 7:6 (10:8). Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Теперь канадка ожидает исхода казахстанского противостояния между первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной и Юлией Путинцевой (67-е место). Победительница этого матча встретится с Фернандес в четвертьфинале.

На предыдущем турнире WTA 500 в Нинбо Фернандес дошла до финала, где уступила Рыбакиной со счетом 2:6, 2:6. В первом круге соревнований в Токио канадка обыграла японку Химэно Сакацумэ (114-е место) — 6:2, 6:4.