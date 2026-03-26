Рыбакина и Соболенко могут снова сыграть в Майами
Теннисистки вновь оказались в одной сетке и могут встретиться уже на стадии полуфинала
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Елена Рыбакина и Арина Соболенко вышли в полуфинал турнира WTA-1000 Miami Open и могут вновь встретиться на корте, передает BAQ.KZ.
В четвертьфинале вторая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла пятую ракетку рейтинга WTA Джессику Пегулу и обеспечила себе место в полуфинале турнира в Майами.
Первая ракетка мира Арина Соболенко также продолжает борьбу и в четвертьфинале сыграла с американкой Хейли Баптист.
Таким образом, теннисистки вновь оказались в одной сетке и могут встретиться уже на стадии полуфинала.
После матча Рыбакина прокомментировала возможное противостояние с белорусской спортсменкой.
«Если говорить о Соболенко, то, наверное, я бы все же предпочла сыграть с ней в финале. Но для меня это не столько вопрос реванша. Я понимаю, что мы подталкиваем друг друга к прогрессу», - отметила она.
По словам теннисистки, для нее важнее не сам результат, а качество игры и собственный прогресс.
