Елена Рыбакина и Арина Соболенко вышли в полуфинал турнира WTA-1000 Miami Open и могут вновь встретиться на корте, передает BAQ.KZ.

В четвертьфинале вторая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла пятую ракетку рейтинга WTA Джессику Пегулу и обеспечила себе место в полуфинале турнира в Майами.

Первая ракетка мира Арина Соболенко также продолжает борьбу и в четвертьфинале сыграла с американкой Хейли Баптист.

Таким образом, теннисистки вновь оказались в одной сетке и могут встретиться уже на стадии полуфинала.

После матча Рыбакина прокомментировала возможное противостояние с белорусской спортсменкой.

«Если говорить о Соболенко, то, наверное, я бы все же предпочла сыграть с ней в финале. Но для меня это не столько вопрос реванша. Я понимаю, что мы подталкиваем друг друга к прогрессу», - отметила она.

По словам теннисистки, для нее важнее не сам результат, а качество игры и собственный прогресс.