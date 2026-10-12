Рыбакина и Соболенко могут снова встретиться в Индиан-Уэллсе

Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе подогрели интерес к возможной новой встрече Елены Рыбакиной и Арины Соболенко. Обе теннисистки уже отобрались на Итоговый турнир WTA, который пройдет на этих же кортах с 8 по 15 ноября, передает BAQ.KZ.

Официальный аккаунт BNP Paribas Open напомнил о противостоянии двух сильнейших теннисисток мира и предложил повторить его уже в следующем месяце.

«Повторим в следующем месяце? Арина Соболенко и Елена Рыбакина возвращаются в Индиан-Уэллс с 8 по 15 ноября», – говорится в публикации.

Сейчас Рыбакина занимает первое место в мировом рейтинге, Соболенко – второе. Обе уже гарантировали себе участие в Итоговом турнире.

Run it back next month? @SabalenkaA & Elena Rybakina return to Indian Wells for the #WTAFinals from Nov. 8-15 🎾 https://t.co/we3AjDjgg2 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 12, 2026

Их возможная новая встреча вызывает особый интерес после нескольких больших матчей в этом сезоне.

В марте именно Соболенко победила Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе – 3:6, 6:3, 7:6 (6). Казахстанка тогда имела чемпионский матчбол, но не смогла его реализовать.

В сентябре Рыбакина взяла реванш в финале US Open, выиграв со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Есть у этой дуэли и еще один сюжет: в финале Итогового турнира WTA 2025 года Рыбакина также обыграла Соболенко.

В 2026 году Итоговый турнир впервые пройдет в Индиан-Уэллсе. В нем сыграют восемь лучших теннисисток сезона. Сначала участницы проведут матчи в группах, после чего по две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал. Поэтому новая встреча Рыбакиной и Соболенко возможна, но пока не гарантирована.