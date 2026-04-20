Рыбакина не будет продавать второй выигранный Porsche

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в мировом рейтинге, рассказала, что не планирует расставаться со вторым автомобилем Porsche, полученным за победу на турнире в Штутгарте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В 2024 году Рыбакина уже выигрывала турнир в Германии и тогда получила в подарок Porsche Cayenne. В 2026 году после очередного триумфа в Штутгарте ей вручили еще один автомобиль — Porsche 911.

- Вы уже выигрывали один Porsche. Что будете делать со вторым? Вы оставите его или продадите?

- Нет, я определённо его оставлю (улыбается). Мне очень нравится эта машина. Я не единственная, кто садится за руль. У меня огромная команда, семья. Думаю, мы все сможем насладиться этим авто.

Жаль, что мы так часто находимся в разъездах, в связи с чем не получается дольше побыть дома и насладиться машинами. Но это то, чем я планирую заняться, когда сезон закончится.

— Ощущался ли выигрыш автомобиля в этом году иначе, чем два года назад? Или может в этот раз у вас было больше мотивации, чтобы его выиграть, потому что теперь у вас есть права, и вы можете водить машину?

— Да, два года назад мне было жаль, что пришлось садиться на пассажирское сидение вместо водительского (улыбается). А теперь это было просто замечательно. Когда я выиграла машину в первый раз, я сказала себе: «Так, теперь я хочу вернуться домой и научиться водить». Так и случилось. И это невероятно этому рада, — высказалась Елена на пресс-конференции.