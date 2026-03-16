Рыбакина обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг после турнира в Индиан-Уэллсе.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг по итогам турнира в Индиан-Уэллсе (США). Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на второе место, установив личный рекорд, передает BAQ.kz.
Лидером мирового рейтинга остается белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая обыграла Рыбакину в финале турнира.
Казахстанка Елена Рыбакина поднялась с третьей на вторую строчку, а польская теннисистка Ига Швёнтек опустилась на третье место.
скриншот сайта www.wtatennis.com
Другие представительницы Казахстана также изменили позиции в рейтинге. Юлия Путинцева поднялась на одну строчку и теперь занимает 75-е место.
скриншот сайта www.wtatennis.com
В то же время Зарина Дияс потеряла 16 позиций и опустилась на 312-ю строчку, а Жибек Куламбаева ухудшила положение на 31 место — до 419-й позиции.
В парном разряде лучшая теннисистка Казахстана Анна Данилина поднялась с седьмого на четвертое место мирового рейтинга.
Первую строчку в парном рейтинге сохраняет бельгийка Элизе Мертенс, на второе место поднялась чешская теннисистка Катерина Синякова, а канадка Габриэла Дабровски опустилась на третью позицию.
