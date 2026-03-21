Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире категории WTA 1000 в Майами, обыграв соотечественницу Юлию Путинцеву, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Sports24.kz.

В матче второго круга первая ракетка Казахстана, занимающая второе место в мировом рейтинге, уверенно победила в двух сетах — 6:3, 6:3 и вышла в третий круг соревнований.

Для Рыбакиной эта встреча стала первой на турнире, так как она начала выступление со второго раунда благодаря высокому посеву. В свою очередь, Путинцева пробилась в эту стадию через первый круг, где ранее одержала победу над представительницей Индонезии Джанис Тьен в трёх сетах.

Турнир в Майами традиционно входит в число наиболее престижных соревнований сезона, а его призовой фонд в 2026 году составляет более 9,4 млн долларов.

При этом в ночь с 20 на 21 марта на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) завершился матч второго круга мужского одиночного разряда, в котором казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге и посеянный под 10-м номером, встретился с итальянцем Маттео Берреттини.