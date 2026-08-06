Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает подтверждать статус одной из сильнейших спортсменок мирового тура. После победы на турнире WTA 1000 в Торонто она вошла в тройку лучших теннисисток мира по количеству побед на хардовых турнирах этой категории с начала 2022 года, передает BAQ.KZ.

Статистический портал OptaAce опубликовал обновленные данные, согласно которым за последние пять лет Рыбакина одержала 72 победы на хардовых турнирах серии WTA 1000.

Лучший показатель за этот период имеют только:

польская теннисистка Ига Швёнтек – 85 побед;

– 85 побед; американка Джессика Пегула – 78 побед.

Казахстанка с 72 выигранными матчами занимает третье место в мировом рейтинге по этому показателю.

«За последние пять лет, начиная с 2022 года, Елена Рыбакина одержала 72 победы на хардовых турнирах WTA 1000. Больше только у Иги Швёнтек (85) и Джессики Пегулы (78). Поднимается», – отметили в OptaAce.

Очередную победу Рыбакина одержала во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто, где в трехсетовом матче обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Этот успех стал для первой ракетки Казахстана 35-й победой в сезоне-2026. Рыбакина продолжает борьбу за титул в Торонто и укрепляет свои позиции среди сильнейших теннисисток мира.