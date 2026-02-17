Рыбакина отдала всего три гейма и вышла в 1/8 финала турнира в Дубае
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно стартовала на турнире категории WTA 1000 в Дубае.
Сегодня 2026, 21:22
61Фото: Olympic.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно стартовала на турнире категории WTA 1000 в Дубае, сообщает BAQ.kz.
Третья ракетка мира начала выступление со второго круга и не оставила шансов австралийке Кимберли Биррелл (№94 рейтинга WTA). Матч завершился разгромом — 6:1, 6:2. Казахстанка затратила минимум времени и вышла в 1/8 финала.
Год назад Рыбакина дошла в Дубае до полуфинала, где уступила россиянке Мирре Андреевой, впоследствии ставшей чемпионкой турнира.
В этом сезоне призовой фонд Dubai Tennis Championships составляет 4 088 211 долларов. Победительница получит 665 тысяч долларов и 1000 рейтинговых очков.
За выход в четвертьфинал Рыбакина сыграет с хорваткой Антонией Рузич.
