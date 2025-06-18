Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала уверенную победу на старте престижного травяного турнира в Берлине, обыграв американку Эшлин Крюгер (33-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 7:6, передаёт BAQ.KZ.

Матч стал для Рыбакиной не только реваншем за февральское поражение в Майами, но и символическим подарком самой себе — 17 июня спортсменка отметила 26-летие.

Популярный теннисный аккаунт The Tennis Letter назвал победу "небольшим подарком в день рождения", отметив, что это 28-я победа Елены в 2025 году и что теннисистки играли в "большой теннис, в том стиле, который Елене нравится".

В следующем раунде Рыбакиной предстоит встреча с Катериной Синяковой — чешской теннисисткой, занимающей 74-е место в одиночном разряде и являющейся первой ракеткой мира в парном разряде.

За выход во второй круг казахстанская спортсменка уже заработала 13 651 евро призовых и 60 рейтинговых очков. Общий призовой фонд турнира составляет 925 661 евро, а победительница получит 142 610 евро и 500 очков рейтинга.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Берлине является Джессика Пегула — третья ракетка мира.