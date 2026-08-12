Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто, обыграв Наоми Осаку в трех сетах. Казахстанская теннисистка уступала по ходу встречи, но переломила матч и победила со счетом 4:6, 7:6 (5), 6:4, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Начало встречи осталось за Осакой. Японка взяла подачу Рыбакиной уже в первом гейме и сохранила преимущество до конца сета.

Во второй партии четырехкратная победительница турниров Большого шлема повела 4:2 и была близка к выходу в полуфинал. Рыбакина сумела вернуться в игру и довела сет до тай-брейка, где оказалась сильнее.

В решающей партии казахстанка отыграла четыре брейк-пойнта, после чего дважды подряд взяла подачу соперницы. Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

Первый гейм матча был очень тяжелым, потому что фактически стоил мне сета. Во втором я просто старалась держаться ближе по счету, даже когда проигрывала, - сказала Рыбакина.

Для теннисисток это была первая встреча на уровне WTA.

Теперь Рыбакина сыграет с четвертой сеяной Коко Гауфф. Американка попала в полуфинал без матча после того, как Белинда Бенчич снялась из-за травмы бедра.

Рыбакина и Гауфф встречались лишь однажды. Это произошло в Торонто в 2022 году, тогда американка выиграла в трех сетах.